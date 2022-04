Prorussischer Autokorso im Allgäu

Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs haben im Allgäu mehrere hundert russischstämmige Einwanderer und Unterstützer an einem prorussischen Autokorso teilgenommen. Nach vorläufiger Schätzung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd kamen über 600 Menschen mit an die 275 Autos zu der Kundgebung am Sonntagnachmittag, die sich offiziell gegen die „Diskriminierung russischsprachiger Menschen“ richtete. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fuhren von Kaufbeuren nach Kempten und wieder zurück.

Die Autos waren mit russischen Fahnen dekoriert, viele davon mit dem Staatswappen des doppelköpfigen Adlers. Die Behörden hatten den Organisatoren der Kundgebung Auflagen gemacht: Nicht erlaubt waren Sympathiebekundungen für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wie die Zurschaustellung des Buchstaben „Z“ oder anderer Symbole.

In Kaufbeuren und Umgebung leben geschätzt mehrere tausend Einwanderer aus Russland und der ehemaligen Sowjetunion, darunter viele Spätaussiedler und ihre Angehörigen.

