Promifaktor im Landtag: Markwort wird Alterspräsident

„Focus“-Gründer Helmut Markwort (81) wird Alterspräsident im neuen bayerischen Landtag. Damit darf er die erste Sitzung des frisch gewählten Parlaments leiten, bis ein Landtagspräsident gewählt ist. Für das Amt ist Ilse Aigner (CSU) vorgeschlagen. Der Landtag muss laut Verfassung spätestens am 22. Tag nach der Wahl erstmals zusammenkommen. Das wäre der 5. November.

Am Dienstagabend gab der Landeswahlleiter nach Auszählung aller Stimmen die Liste der Abgeordneten bekannt. Das dauerte zwei Tage, weil nach dem bayerischen Wahlrecht die Zweitstimme in der Regel einzelnen Kandidaten gegeben wird. Für die Sitzverteilung werden am Wahlabend zunächst nur die Stimmen für die Parteien insgesamt ausgewertet.

