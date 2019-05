Prognose: CSU fährt schlechtestes Europawahlergebnis ein

Die CSU hat laut Prognose mit 39,5 Prozent das schlechteste Europawahlergebnis ihrer Geschichte eingefahren - kann sich im Vergleich zur historischen Pleite bei der Landtagswahl 2018 aber wieder leicht verbessern. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder bleibt nach den Zahlen des Bayerischen Rundfunks stärkste Kraft im Freistaat. Die Grünen kamen am Sonntag mit einem Rekordergebnis (20,5 Prozent) auf Platz zwei. Dahinter liegen mit weitem Abstand SPD (9,5) und AfD (7,0).

„Der Trend geht nach oben. Wir sind auf einem guten Weg. Das ist ein stabiles Ergebnis in unsicheren Zeiten“, sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Spitzenkandidat Manfred Weber habe einen tollen Wahlkampf gemacht. „Unser Team stimmt und steht“, sagte Söder und fügte hinzu: „Und mich freut: Wir haben die AfD klar gedrückt.“

Die Europawahl war in einigen Ländern schon am Donnerstag gestartet. In einigen Ländern schließen die Wahllokale aber erst am späten Abend. Das vorläufige Endergebnis für Bayern wird frühestens gegen 23.00 Uhr erwartet.

Mit rund 10,2 Millionen Wahlberechtigten zählte der Freistaat nach Nordrhein-Westfalen (13,8 Millionen) die meisten potenziellen Wähler in Deutschland. Anders als in den vergangenen Jahren hat die Wahl für Bayern dieses Mal einen besonderen Reiz: Mit CSU-Stellvertreter Weber kann sich erstmals seit Jahrzehnten ein Deutscher berechtigte Hoffnungen auf den Posten des Kommissionspräsidenten machen. Der 46-Jährige ist Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP).

2014 hatte die Wahlbeteiligung in Bayern bei 40,9 Prozent gelegen. Nach Angaben der örtlichen Wahlämter zeichnete sich aber im Tagesverlauf in mehreren bayerischen Großstädten eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. In München, Regensburg, Augsburg, Würzburg und Nürnberg gingen bis zum Sonntagnachmittag mehr Menschen in die Wahllokale als 2014.

