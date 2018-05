Prognose: Bayerische Exporte verlieren etwas an Schwung

Nach einem starken Vorjahr dürften die bayerischen Exporte 2018 etwas an Dynamik verlieren. Legten die Ausfuhren der Unternehmen aus dem Freistaat 2017 kräftig um 5,4 Prozent zu, erwartet die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) im laufenden Jahr noch ein Plus von 4,5 Prozent. Damit wachsen die Exporte aber immer noch deutlich.

Grund für die leichte Abschwächung seien geringere Wachstumsraten in Mittel- und Osteuropa sowie in Großbritannien, wo die Wirtschaft unter dem geplanten EU-Austritt des Landes (Brexit) leidet. „Auch in China, dem zweitgrößten Exportmarkt Bayerns, wird die konjunkturelle Dynamik geringfügig nachlassen, wenn auch auf hohem Niveau“, erklärte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. In der Eurozone und den USA wachse die Wirtschaft hingegen kaum verändert kräftig.

Der Verband warnte indes vor einer Eskalation des Handelskonflikts mit den USA. „Dieser wäre belastend für die weitere Entwicklung des Außenhandels“, sagt Brossardt. US-Präsident Donald Trump hatte Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus China verhängt und Güter aus der EU nur vorübergehend davon ausgenommen. Um eine dauerhafte Lösung ringt Brüssel noch. Das sorgt für Unsicherheit bei Unternehmen.