Profiboxer Callum Smith erreicht Finale um Ali-Trophy

Callum Smith hat als zweiter Boxer das Finale im Turnier um die Muhammad-Ali-Trophy im Supermittelgewicht erreicht. Der 27 Jahre alte Brite bezwang am Samstagabend in Nürnberg den Niederländer Nieky Holzken in zwölf Runden einstimmig nach Punkten (118:110, 117:111, 117:111). Für den ungeschlagenen Smith war es der 24. Sieg seiner Profikarriere. Im Finale trifft er auf seinen Landsmann George Groves. Der WBA-Superchampion hatte sich am 17. Februar in Manchester gegen Chris Eubank Jr. ebenfalls nach Punkten durchgesetzt.

Callum Smith sollte in Nürnberg eigentlich gegen Jürgen Brähmer boxen. Der 39 Jahre alte ehemalige Weltmeister aus Schwerin musste den Kampf jedoch wenige Tage vor dem Termin wegen einer fiebrigen Erkältung absagen.

Im Endkampf des Cruisergewichts stehen sich WBA- und IBF-Weltmeister Murat Gassiew (Russland) und WBO- und WBC-Weltmeister Alexander Usyk (Ukraine) gegenüber. In der World-Boxing-Super-Series (WBSS) sind im Cruisergewicht und im Supermittelgewicht jeweils acht der weltbesten Faustkämpfer in den Ring gestiegen. Die Kämpfe werden im K.o.-Modus ausgetragen. Das Finale wird am 11. Mai in Saudi-Arabien stattfinden. Der Turniersieger soll rund zehn Millionen Dollar (8,7 Millionen Euro) erhalten.

