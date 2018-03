Profi Braun spielt weitere Saison beim ERC Ingolstadt

Laurin Braun spielt auch in der kommenden Saison für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga. Der 27 Jahre alte Stürmer war im vergangen Jahr von den Eisbären Berlin nach Oberbayern gewechselt. Braun verbuchte in 49 Einsätzen fünf Tore und zwölf Vorlagen. „Ich bin kein Wandervogel und mir gefällt's in Ingolstadt“, sagte Braun laut Mitteilung vom Mittwoch.

„In seiner Profilaufbahn zuvor hatte Laurin praktisch nur für die Eisbären Berlin gespielt. Er hat sich aber sehr schnell in Ingolstadt eingelebt und von Beginn an im Panther-Trikot gute Leistungen gezeigt“, sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.

Für den ERC stehen nach dem Mittwochsspiel gegen die Krefeld Pinguine noch zwei Hauptrundenspiele an. Am Freitag sind die Thomas Sabo Ice Tigers zu Gast, zwei Tage später die Kölner Haie. „Wir wollen direkt ins Viertelfinale“, sagte Braun, mehrmaliger Meister mit den Eisbären.

