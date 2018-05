Probefahrt mit Traktor endet tödlich

Bei einer Probefahrt mit seinem Oldtimer-Traktor ist ein 75-Jähriger im Landkreis Traunstein ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kippte das Gefährt am Vorabend an einer Böschung und stürzte hinab. Der Mann wurde unter dem Traktor eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. In den vergangenen Tagen hatte es in Bayern auch schon tödliche Unfälle mit Traktoren gegeben. Am Montag wurde ein Mann in Niederbayern überrollt, am Dienstag wurde ein Landwirt in der Oberpfalz von seinem umstürzenden Gefährt erschlagen.