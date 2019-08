Pro Asyl: Zwangsgeld gegen Bundesrepublik beantragt

Im Fall eines nach Griechenland gebrachten Flüchtlings wächst der Druck auf die Bundesrepublik Deutschland. Der Anwalt des Afghanen hat nach Angaben der Hilfsorganisation Pro Asyl am Montag beim Verwaltungsgericht München beantragt, Zwangsgeld anzudrohen. Dies kann gemäß Verwaltungsgerichtsordnung bis zu 10 000 Euro betragen. Das Gericht hatte die Bundespolizei am 8. August per Eilbeschluss aufgefordert, den Ende Mai an der Grenze zu Österreich aufgegriffenen und nach Griechenland gebrachten Mann „umgehend“ nach Deutschland zurückzuholen. Doch nach wie vor ist er dort in Haft.

Beschluss

Verordnung zur Neufassung der Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung

Paragraf 172 der Verwaltungsgerichtsordnung