Private Fahrstunde: Polizei stoppt Zwölfjährigen

Eine private Fahrstunde in Schwarzenbach am Wald hat mit einer Anzeige für einen Zwölfjährigen und dessen Vater geendet. Zeugen hatten einen Fahrer gemeldet, der im Landkreis Hof langsam und unsicher herumfuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie sich herausstellte, übte ein Zwölfjähriger am Sonntagabend mit seinem Vater als Beifahrer das Autofahren. Der Junge erhielt eine Anzeige wegen der fehlenden Fahrerlaubnis; der Vater wurde angezeigt, weil er die Fahrt erlaubt hatte.