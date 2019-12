Pressefoto Bayern 2019: Besonderes Bild von Manfred Weber

Ein ungewöhnlicher Blick auf den Europawahl-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) ist als „Pressefoto Bayern 2019“ ausgezeichnet worden. Eine Jury des Bayerischen Journalisten-Verbandes (BJV) wählte nach Angaben vom Mittwoch die Aufnahme des freien Fotografen Jan Staiger (24) aus Hannover zum Sieger: Von einem Wahlkampfprospekt aus blickt Weber aus einer am Boden abgestellten Tasche optimistisch nach oben.

Nach der Wahl Ende Mai hatte Weber erfolglos Anspruch auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten erhoben. Das Anfang April aufgenommene Foto sei „ein signifikantes, ahnungsvolles Bild aus einem Langzeitprojekt über den EU-Wahlkampf“, urteilte die Jury. Das Siegerbild und die dazugehörige Serie machte der in Nürnberg geborene Staiger im Auftrag der „Süddeutschen Zeitung“. Das Preisgeld beträgt 2500 Euro.

Eine Ausstellung zum Wettbewerb mit den rund 80 besten Fotos wird noch bis 23. Dezember im Landtag gezeigt und geht danach auf Tour durch den Freistaat - zunächst in Ansbach, Viechtach, Augsburg, Nürnberg und am Flughafen München. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist Schirmherrin des Wettbewerbs in acht Kategorien.

Zur 20. Auflage des Preises waren mehr als 1200 Bilder eingereicht worden - eine Rekordbeteiligung. In der Kategorie „Umwelt & Energie“ wurde der für die Deutsche Presse-Agentur in Bayern tätige freie Fotograf Karl-Josef Hildenbrand ausgezeichnet.