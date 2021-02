Premiere der Frauen-Kombi: Deutschland mit Quartett um Nowak

Deutschland geht bei der WM-Premiere in der Nordischen Kombination der Frauen mit einem Quartett um die 18 Jahre junge Jenny Nowak an den Start. Bundestrainer Klaus Edelmann berief für das Einzel mit Sprung von der Normalschanze und dem folgenden Lauf über fünf Kilometer am Samstag (10.00 Uhr und 15.30 Uhr) neben Nowak auch Ex-Skispringerin Svenja Würth, Maria Gerboth und Cindy Haasch. Die interne Qualifikation verfehlt hat damit Sophia Maurus. Die Kombiniererinnen sind in diesem Winter erstmals im Weltcup im Start. Wegen zahlreicher coronabedingter Ausfälle konnte bislang aber nur ein Wettbewerb ausgetragen werden.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-590520/2

