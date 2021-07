Premiere: „Das Leben des Brian“ auf Deutsch auf der Bühne

„Jeder nur ein Kreuz“: Generationen von Filmfans sind mit dem Monty-Python-Klassiker „Das Leben des Brian“ aufgewachsen. Jetzt kommt die wohl komischste Version der Lebensgeschichte Jesu als Musical am Münchner Gärtnerplatztheater auf die Bühne - in einer deutschen Erstaufführung. Heute feiert das „komische Oratorium“ Premiere.

„Natürlich dürfen dabei weder die „Volksfront von Judäa“, ein sprachgestörter Pontius Pilatus noch geflügelte Worte wie „Jeder nur ein Kreuz!“ und „Folgt der Sandale!“ fehlen“, schreibt das Gärtnerplatztheater auf seiner Website.

„Das Leben des Brian“ erzählt die Geschichte von eben jenem Brian, der vor rund 2021 Jahren in dem Stall neben dem von Maria und Josef zur Welt kommt, 33 Jahre später im Untergrund gegen die Römer kämpft und schließlich durch einen dummen Zufall für den Messias gehalten wird. Zum Kultsong „Always Look on the Bright Side of Life“ wird er gekreuzigt.

Der Film erschien im Jahr 1979, viele Jahre später - im Jahr 2007 - kam das Musical dazu im englischen Original heraus. Übersetzungen gibt es nach Angaben des Theaters sehr wenige - und auf Deutsch gab es das Musical überhaupt noch nicht - bis jetzt.

