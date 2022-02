„Präventionskuvert“ bewahrt 85-Jährigen vor Trickbetrug

Um Betrug vorzubeugen, setzt die Polizei auch in Bankfilialen an - nun hat unter anderem ein „Präventionskuvert“ einen 85-Jährigen im Landkreis Forchheim davor bewahrt, mehr als

10.000 Euro an einen Trickbetrüger zu verlieren. Auf dem für in der Bank abgehobenes Bargeld vorgesehenen Umschlag sind Warnhinweise der Polizei gedruckt. Der Mann hatte dadurch und durch das Gespräch mit einer Bankmitarbeiterin gemerkt, dass er beinahe zum Betrugsopfer geworden wäre, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Umschläge liegen demnach bereits seit Mitte vergangenen Jahres in Banken in ganz Bayern aus. Denn Betrüger schicken ihre Opfer häufig unter einem Vorwand zur Bank und streuen gleichzeitig Misstrauen: Im Fall des 85-Jährigen hatte sich ein Mann als Polizeibeamter ausgegeben und gesagt, es sei in der Nachbarschaft eingebrochen worden. Weil auch die Bank schon lange unter Betrugsverdacht stehe, sei das Geld doch bei der Polizei am sichersten, log der Betrüger.

Die Kuverts sind laut Polizei eine Chance für Mitarbeiter, ihre Kunden zu warnen, wenn ihnen eine abgehobene Summe merkwürdig hoch vorkommt. Der 85-Jährige rief bei dem Fall am Montag noch aus der Bank die Polizei an. Als sich später der Betrüger bei ihm meldete, bemerkte dieser aber, dass die echte Polizei eingeschaltet worden war - und legte auf. Er konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-932043/2