Prügelnder Nikolaus in Landshut vor Gericht

Eine üble Schlägerei mit einem Faschingsnikolaus beschäftigt die Justiz in Landshut. Ein 22 Jahre alter Mann muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht der niederbayerischen Stadt verantworten - wegen versuchten Totschlags. Der Anklage zufolge hatte er nach einem Faschingsumzug in Buch am Erlbach (Landkreis Landshut) als Nikolaus verkleidet in einem Wirtshaus gefeiert, wo er von einem anderen Besucher geschlagen und getreten wurde. Vor dem Wirtshaus ging der Angeklagte demnach auf seinen Kontrahenten los und trat auf ihn ein, als dieser zu Boden ging. Das Opfer erlitt unter anderem mehrere Knochenbrüche.

Zum Prozessauftakt sagte der Angeklagte, es habe lediglich eine Rangelei gegeben, bei der beide zu Boden gingen und er zweimal zuschlug. Fußtritte stritt er ab. In einem WhatsApp-Gespräch innerhalb seiner Clique soll er den Ermittlungen zufolge nach der Schlägerei den Tritt jedoch zugegeben haben. Der junge Mann war nach eigener Aussage an dem Abend betrunken. Er habe im Laufe des Tages „etwa 15 Halbe und etliche Schnaps“ getrunken.