Präsident Hainer über Müller: „Symbol für den FC Bayern“

Vereinspräsident Herbert Hainer hat die Bedeutung von Thomas Müller für den FC Bayern hervorgehoben. „Thomas Müller ist eine Identifikationsfigur, ein Symbol für den FC Bayern München“, lobte Hainer (65) am Mittwoch in einem Video-Interview den früheren Nationalspieler. Müllers (30) Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2023 beim deutschen Fußball-Rekordmeister war tags zuvor bekanntgegeben worden. „Er ist gerade in den letzten Monaten unter Hansi Flick wieder aufgeblüht“, befand Hainer.

Die Coronavirus-Krise beschrieb Hainer als Prüfstein. Für die Bundesliga und die Vereine sei es eine „große wirtschaftliche Herausforderung“, sagte er. „Aber in dieser Zeit müssen wir auch alle zusammenstehen.“ Die „etwas stärkeren Vereine“ müssten „die etwas schwächeren Vereine stützen“.

