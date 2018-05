Postchef soll in Adidas-Aufsichtsrat gewählt werden

Nach dem Großbrand am Freitagnachmittag in Hergensweiler steht die Brandursache nun fest: Das Feuer wurde durch Schweißerarbeiten ausgelöst, wie Kurt Kraus, Chef der Lindauer Kriminalpolizei, auf Anfrage der Lindauer Zeitung mitteilt. Noch immer unklar ist die Ursache für das Feuer vor knapp drei Wochen in Wasserburg.

Das Feuer in dem Wohnhaus, in dem auch die Werkstatt der Firma Betz untergebracht ist, brach gegen 14.30 Uhr aus. Zunächst war laut Polizeibericht unklar, ob sich noch jemand in dem brennenden Gebäude befand.