Popcorn wird zurückgerufen: Gefahr von Gesundheitsschäden

Die XOX Gebäck GmbH hat süßes Popcorn der Marken „American Style“ und „GUT&GÜNSTIG“ zurückgerufen. Das Produkt wurde in Bayern bei Netto Marken-Discount, Edeka und Marktkauf angeboten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ein Verzehr könne zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit und Müdigkeit führen.

In dem Produkt sei eine erhöhte Menge an Tropanalkaloiden festgestellt worden. Das sind natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, die vor allem in Nachtschattengewächsen vorkommen, zum Beispiel im Bilsenkraut, dem Stechapfel und der Tollkirsche.

Betroffen sind die 200-Gramm-Packung der Marke „American Style“ sowie die 100-Gramm- und die 200-Gramm-Packungen der Marke „GUT&GÜNSTIG“. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung zurückgeben.

Mitteilung

Lebensmittelwarnungen