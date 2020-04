Polizistin nimmt mit geliehenem E-Bike Verfolgungsjagd auf

Mit einem kurzerhand geliehenen E-Bike hat eine Augsburger Bundespolizistin einen geflohenen Schwarzfahrer gestellt. Der 19-Jährige war mit einem anderen jungen Mann in einem aus München kommenden ICE ohne Ticket aufgegriffen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, weigerten sich beide, bei dem Vorfall am Sonntag ihre Personalien anzugeben. Der Zugbegleiter forderte eine Streife des Bundespolizeireviers in Augsburg an.

Am Augsburger Hauptbahnhof stiegen die Männer aus dem Zug und flohen Richtung Innenstadt. Einer entkam unerkannt zu Fuß. Der 19-jährige Schwarzfahrer entfernte sich per Tretroller. Am Bahnhofsvorplatz lieh ein 35-jähriger Passant einer Bundespolizistin sein Elektrofahrrad. So holte die 20-jährige Beamtin den flüchtigen Schwarzfahrer mit dem Tretroller nahe dem Hauptbahnhof ein.

Nach Angaben der Polizei wehrte sich der Mann heftig. Eine Streife der Polizeiinspektion Augsburg half der Bundespolizistin bei der Festnahme. Gegen den 19-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Später rief der 35-Jährige, der der Polizistin sein E-Bike geliehen hatte, bei der Bundespolizei an und bat, den Sachverhalt gegenüber seiner Mutter zu bestätigen. Er war wegen des Vorfalls zu spät nach Hause gekommen, und die Mutter habe ihm die Geschichte nicht geglaubt. Anschließend, teilte die Polizei mit, sei die Frau stolz auf ihren Sohn gewesen.