Polizisten verwickelt? Prozess um Drogenhandel geht weiter

Die Verhandlung hatte Ermittlungen gegen acht Münchner Polizisten ins Rollen gebracht, die in Drogengeschäfte verwickelt sein sollen: Vor dem Amtsgericht München wird am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler fortgesetzt. Die Beamten wurden vom Dienst suspendiert. Im Prozess waren ursprünglich Vorwürfe gegen zunächst zwei Polizisten erhoben worden, die mit Haschisch und Kokain in Kontakt gewesen sein sollen. Ermittlungen ergaben dann Verdachtsmomente auch gegen sechs weitere Beamte. Ermittelt werde wegen des Verdachts von mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, teilte das Landeskriminalamt Mitte Februar mit. Wie genau die acht Männer von fünf Dienststellen des Münchner Präsidiums an den ihnen vorgeworfenen Taten beteiligt sein sollen, war zunächst unklar.