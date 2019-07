Polizisten verhindern Vergewaltigung in Passau

Zivilpolizisten haben nach eigenen Angaben die Vergewaltigung einer Frau in Passau vereitelt. Bei einer Fahrt durch die Altstadt bemerkten die Beamten, wie sich eine 34-jährige Frau auf dem Rücken liegend gegen einen Mann wehrte, der mit heruntergelassener Hose auf ihr war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der 22-Jährige die Zivilbeamten am frühen Samstagmorgen bemerkte, ließ er von der Frau ab und floh zunächst, wurde aber kurze Zeit später festgenommen. Das Opfer blieb den Angaben nach äußerlich unverletzt. Gegen den Mann erging Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts einer versuchten Vergewaltigung.

Mitteilung der Passauer Polizei auf Facebook