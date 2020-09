Polizisten retten hilfloses Falkenweibchen

In Unterfranken haben Polizisten einen hilflosen Falken gerettet. Wie die Polizei berichtete, hatten am Montagmorgen Arbeiter in Frickenhausen (Landkreis Würzburg) den Vogel auf einer Baustelle entdeckt. Das Falkenweibchen saß auf dem Balkon des Gebäudes und schien nicht mehr fliegen zu können. Die Bauarbeiter riefen die Polizei und Streifenbeamte fingen den Greifvogel dann ein. Anschließend kam das Tier in eine Vogelauffangstation. Was das Falkenweibchen genau hatte, stand zunächst nicht fest.