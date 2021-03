Polizisten mit Fleischerbeil bedroht

Mit einem Fleischerbeil hat ein Mann in Kümmersbruck in der Oberpfalz Polizisten bedroht. Weil sich Nachbarn in der Nacht auf Freitag über laute Musik aus seiner Wohnung beschwert hätten, hätten die Beamten bei ihm geklingelt, teilte ein Sprecher mit. Nach mehrmaligem Klopfen habe der 53-Jährige ruckartig die Tür geöffnet und den Polizisten mit dem Beil drohend gegenübergestanden.

Erst als Polizisten ihre Waffen zogen und drohten, diese zu nutzen, habe er das Beil fallen lassen, sagte der Sprecher. Bei der anschließenden Festnahme habe er erheblichen Widerstand geleistet.

Der Mann hatte mehr als eine Promille Alkohol im Blut. Er muss sich nun nicht nur wegen des Vorwurfs der Ruhestörung, sondern auch wegen Bedrohung von Polizeibeamten verantworten.

