Polizisten entdecken zehn Kilogramm Marihuana

Altdorf (dpa/lby) Zehn Kilogramm Marihuana haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 im Nürnberger Land sichergestellt. Nach Angaben der Ermittler vom Montag entdeckten die Beamten das Rauschgift am Samstag in einem Auto auf einem Parkplatz bei Altdorf. Die beiden 26 und 40 Jahre alten Männer, die die Drogen transportiert hatten, sitzen in Untersuchungshaft.