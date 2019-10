Als Pannenhelfer sind Beamte von Bundes- und Landespolizei einem Autofahrer bei Freising zur Seite gestanden. Der Wagen des Mannes war am Donnerstag auf der Autobahn 9 liegengeblieben. Zufällig vorbeikommende Bundespolizisten sicherten das Fahrzeug und riefen die Verkehrspolizei hinzu, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Gemeinsam packten die Beamten an und schoben das Auto auf den Parkplatz der 700 Meter entfernt gelegenen Rastanlage Fürholzen.