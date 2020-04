Polizist von betrunkenem Kartoffelkäufer verletzt

Ein Mann hat auf einem Bauernhof bei Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) einen Polizisten verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Sonntagabend auf dem Bauernhof Kartoffeln kaufen. Da der Mann betrunken war und sich weigerte zu gehen, wurde die Polizei gerufen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteile, beleidigte der 27-Jährige die Polizisten und wurde aggressiv, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Dabei soll sich der Mann gewehrt und einen Polizisten verletzt haben. Bei einem Alkoholtest wurden 1,6 Promille gemessen. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.