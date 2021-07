Polizist kniet auf Mann: Staatsanwaltschaft prüft Einsatz

Der Küchenbauer Alno darf versuchen, sich in Eigenverwaltung zu sanieren. Das zuständige Amtsgericht Hechingen hat am Montagvormittag einem vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet, wie das Gericht der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage bestätigte.

Als vorläufiger Sachverwalter bestimmte der Richter den Stuttgarter Insolvenzexperten Holger Leichtle. Er habe nach Angaben einer Sprecherin nun die Aufgabe, die Eigenverwaltung zu prüfen, zu schauen, ob genügend Vermögensmasse vorhanden ist und ein Gutachten für das ...