Polizist erschießt aggressiven Schäferhund

„Das ist der schönste Beruf, den es gibt“, sagt Birgit Müller. Ein schöner Beruf mit harter Arbeit, die in der Gesellschaft und der Politik nicht wertgeschätzt wird. Birgit Müller arbeitet als Pflegefachkraft im Pflegeheim St. Elisabeth in Laupheim. Die Corona-Pandemie hat kurzzeitig einen Fokus auf die systemrelevanten Berufe in der Pflege gelegt – aber hat sich dadurch wirklich etwas geändert?

Durch den Stützpunkt der Pflegekräfte weht ein lauer Wind.