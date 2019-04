Polizeiwachen über Rufnummern stundenlang nicht erreichbar

Mehrere Polizeidienststellen in Bayern sind am Samstag stundenlang nicht über ihre regulären Rufnummern erreichbar gewesen. Die Störung sei nach etwa drei Stunden behoben worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Grund für den Telefonausfall war eine technische Störung, von der unter anderem die Polizeipräsidien in Niederbayern, Oberfranken und Unterfranken, aber auch einzelne Polizeiwachen betroffen waren. Die Notrufnummer 110 funktionierte aber durchgängig.