Polizeipräsident in Ruhestand: Nachfolgerin ist seine Frau

Der Polizeipräsident des Präsidiums Schwaben Süd/West, Werner Strößner, wird von seiner Frau im Amt beerbt. Claudia Strößner, Vizepräsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, leitet von November an das Polizeipräsidium in Kempten, teilte das bayerische Innenministerium am Dienstag mit. Ihr Mann geht dann in den Ruhestand. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über die Personalentscheidung berichtet.

Das Paar sei „ein gelungenes Beispiel“ für die Vereinbarkeit von Familie und Karriere bei der Polizei, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Claudia Strößner vereine juristisches Fachwissen mit Führungserfahrung und Sozialkompetenz. Das Kabinett stimmte am Dienstag auch für den Präsidenten des Landesamts für Asyl und Rückführungen, Thomas Hampel, als neuen Polizeipräsident in München. Er folgt auf Hubertus Andrä, der Ende Oktober in den Ruhestand geht.