Polizeigewerkschaft: Einsatz von „Zug-Marshals“

Polizei- und Eisenbahngewerkschaft fordern nach der Axt-Attacke in einem Regionalzug bei Würzburg von Bahn und Politik mehr Anstrengungen für die Sicherheit von Fahrgästen. „Die Bahn muss in diesen Bereich investieren“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der „Neuen Westfälischen“ (Mittwoch). Er sprach sich für einen Ausbau der Videoüberwachung in Bahnhöfen und Zügen aus und für eine bessere Ausbildung des Zugpersonals. Auch „Train Marshals“ - analog zu den „Sky Marshals“ in Flugzeugen - seien eine Option.

„Sky Marshals“ oder Flugsicherheitsbegleiter sind bewaffnete, verdeckte Sicherheitskräfte, die an Bord von Passagierflügen eingesetzt werden - in den USA bereits seit Jahrzehnten. Sie mischen sich unter die Passagiere und sollen notfalls Terrorangriffe verhindern. Seit kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 werden auch in Deutschland regelmäßig „Sky Marshals“ eingesetzt. Aus Sicherheitsgründen veröffentlicht die Bundespolizei keine Details über die Sondereinheit.

Meldung der Neuen Westfälischen