Polizeieinsatz wegen randalierendem Mann

Ein randalierender Mann hat einen Polizeieinsatz in Nürnberg ausgelöst und sich vehement gegen die Beamten gewehrt. Der 35-Jährige habe auch versucht, einem Polizisten in die Hand zu beißen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mit.

Ein Nachbarn hatte am Dienstag die Polizei gerufen, weil er aus der Wohnung des 35-Jährigen im Stadtteil Laufamholz Lärm und angeblich zwei Schüsse gehörten hatte. Die Polizisten konnten den Verdächtigen im Treppenhaus überwältigen. In seiner Wohnung entdeckten sie zwei Messer und eine Schreckschusspistole. Ob der 35-Jährige tatsächlich damit geschossen hat, dafür gab es nach Angaben der Ermittler keine Anhaltspunkte.