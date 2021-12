Polizeieinsatz nach Knall in München

Nach einem lauten Knall in der Nähe der Donnersbergerbrücke läuft in München ein Polizeieinsatz. „Wir wissen von einem Knall und einer Rauchsäule“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Feuerwehr sprach in einer ersten Mitteilung von einer Verpuffung. Informationen zu möglichen Verletzten gab es zunächst nicht.

Der Einsatzort liegt nach Auskunft der Polizei in der Nähe der Bahngleise auf einer Baustelle. Die Stammstrecke der S-Bahn zwischen den Stationen Laim und Rosenheimer Platz wurde wegen des Einsatzes an der Donnersbergerbrücke gesperrt.

