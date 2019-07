Polizeidienststellen telefonisch nicht erreichbar

Wegen einer Telefonstörung waren mehrere Polizeidienststellen in Niederbayern nicht erreichbar. Die Notrufnummer 110 war nicht betroffen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch im Bereich des Präsidiums Oberbayern Süd waren am Montagnachmittag einige Dienststellen für kurze Zeit nicht erreichbar. Den Grund für die Netzstörungen vermuteten die Polizeipräsidien nach eigenen Angaben beim Provider Vodafone. Das Unternehmen prüfe den Vorfall, könne aber zunächst kein Problem auf Providerseite feststellen, sagte ein Konzernsprecher.

Pressemitteilung der Polizei Niederbayern vom 29.07.2019