Polizei zerschlägt auf Senioren spezialisierte Betrügerbande

Nach jahrelangen öffentlichen Diskussionen öffnet sich der Blutfreitag in Weingarten für Frauen. Bereits ab dem kommenden Blutritt im Jahr 2021 soll jede Gruppe selbst bestimmen dürfen, wer an der größten Reiterprozession Europas teilnimmt. Das hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart in einer Pressemitteilung erklärt.

Darin heißt es: „Nach einem jahrelangen Diskussionsprozess ist im Kirchengemeinderat St. Martin nun die Entscheidung gefallen.