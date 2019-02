Polizei zerschlägt internationalen Drogenring: Festnahmen

Rund 43 Millionen Führerscheinbesitzer in Deutschland müssen künftig ihren "Lappen" gegen europaweit einheitliche Dokumente eintauschen. Der Bundesrat entscheidet in seiner Sitzung am Freitag darüber, für wen welche Fristen gelten, um so den Verwaltungsaufwand in den Griff zu bekommen.

Konkret geht es um die Umsetzung einer europäischen Richtlinie, wonach bis zum 19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine umgetauscht werden müssen.