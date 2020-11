Polizei zeigt 18 Maskenverweigerer bei Demonstration an

Die Polizei hat 18 Demonstranten angezeigt, die in Schweinfurt ohne Mund-Nasen-Bedeckung an einer Kundgebung teilgenommen haben. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, hatten sich tags zuvor etwa 100 Menschen in der Innenstadt zu einer Demonstration der Bürgerinitiative „Eltern stehen auf“ getroffen - die Organisatoren sprechen sich unter anderem gegen die Maskenpflicht aus.

„Die Veranstaltung war in der Größe genehmigt, allerdings unter der Auflage, dass die Teilnehmer Masken tragen“, sagte der Sprecher. „Da sich 18 Demonstranten auch nach mehreren Aufforderungen und Gesprächen weiter weigerten eine aufzuziehen, wurden sie alle wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.“