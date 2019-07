Polizei witzelt auf Facebook über „Bullenhitze“

„Was für eine Bullenhitze“: Mit seinem Ächzen über hohe Temperaturen hat das Polizeipräsidium Oberpfalz auf Facebook Tausende Nutzer begeistert. Zu sehen ist ein Polizist in Uniform, der sich aus einer Flasche Wasser ins Gesicht schüttet.

„Der Titel ist natürlich ein bisschen ambivalent und soll keine Einladung sein, dieses Wort mit böser Absicht zu nutzen“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. „Aber man muss das mit einem Augenzwinkern sehen.“

Bei den Facebook-Nutzern kam das an: Der Beitrag wurde oft geteilt und kommentiert. Dem Vorschlag einer Nutzerin, das nächste Mal einen Polizisten mit nacktem Oberkörper abzubilden, erteilte das Präsidium aber eine Absage: „Eigentlich sollte das Motiv eher an einen Sportler an der Seitenlinie erinnern“, sagte der Sprecher. „An unserer Dienstkleidung werden wir nichts ändern.“

Facebook-Beitrag Polizei Oberpfalz