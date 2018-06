Polizei will interkulturelle Kompetenz verbessern

Die Bayerische Bereitschaftspolizei sieht noch Verbesserungsbedarf bei ihrem Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund. „Es ist immer Luft nach oben“, sagte der Chefausbilder der bayerischen Polizei, Gerd Enkling, am Dienstag in Bamberg. Es gebe viele Beamte, die noch nicht die moderne Ausbildung der bayerischen Polizei durchlaufen hätten, zu der auch interkulturelle Kompetenz gehöre. „Deshalb schulen wir Multiplikatoren, um das Wissen in die Breite zu bringen.“

Auch wegen der Einreise vieler Flüchtlinge nach Deutschland im Laufe des vergangenen Jahres sei interkulturelle Kompetenz „eine zunehmend wichtigere Anforderung“ für die Polizeiarbeit, hatte ein Sprecher des Präsidiums der Bereitschaftspolizei vor einer Konferenz zu diesem Thema betont. Dazu waren Ausbildungsexperten aus mehreren Bundesländern, von der Bundespolizei, aus Österreich und der Schweiz am Dienstag und Mittwoch nach Bamberg gekommen. Das Präsidium ist zuständig für die Aus- und Fortbildung aller bayerischen Polizisten.