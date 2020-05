Polizei warnt vor rücksichtslosem Parken an Pfingsten

Vor dem erwarteten Ansturm auf die Erholungsgebiete an Pfingsten mahnt die Polizei Ausflügler zur Rücksicht - vor allem beim Parken. Schon an den vergangenen Wochenenden habe es in den Ausflugsregionen des südlichen Oberbayerns chaotische Verkehrsverhältnisse gegeben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Vielerorts seien die öffentlichen Ausflugsparkplätze schon am frühen Vormittag belegt gewesen, so dass zahlreiche Fahrzeuge am Fahrbahnrand, in Wäldern oder auf Wiesen abgestellt wurden. Dies wiederum führte zu langen Staus, da auf schmalen Zufahrtsstraßen erhebliche Behinderungen entstanden. Manche Orte klagten, dass private Einfahrten und Rettungswege zugeparkt waren.

Am kommenden Wochenende und an den folgenden Tagen der beginnenden Pfingstferien werde die Einhaltung der Parkordnung und das Freihalten der Rettungswege in den Ausflugsregionen verstärkt kontrolliert, warnten die Beamten. Verstöße würden konsequent geahndet.