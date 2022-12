Polizei: Vier Klimaaktivisten in Präventivgewahrsam

Vier Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ befinden sich nach Angaben der Polizei nach Protestaktionen in Präventivgewahrsam. Wie lange die Betroffenen nicht auf freien Fuß kommen sollen, konnte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen zunächst nicht sagen. Die vier Aktivisten hätten sich am Dienstag nach Protestaktionen der Gruppe am Morgen auch am Abend in München noch einmal auf der Straße festgeklebt - dieses Mal erneut am Karlsplatz (Stachus). Details dazu nannte der Polizeisprecher zunächst nicht.

Wegen der Protestaktionen am Dienstag war es unter anderem auf der Autobahn 9 und der Autobahn 96 zu Staus gekommen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 50 Beamten im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:221207-99-812526/2