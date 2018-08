Polizei testet „Super-Recogniser“ auf der Wiesn

Die Münchner Polizei will auf dem Oktoberfest seine neuen „Super-Recogniser“ testen. So werden Menschen genannt, die sich Gesichter besonders gut merken und auch nach längerer Zeit wiedererkennen können. Die Polizei hat bisher 37 solcher Talente in den eigenen Reihen identifiziert. Einige von ihnen sollen auf der Wiesn im Eingangsbereich des Festgeländes und am Videoarbeitsplatz eingesetzt werden, wie Polizeipräsident Hubertus Andrä am Dienstag mitteilte. Ziel sei es, zu überprüfen, wie zuverlässig sie Gesichter von Menschen, die ihnen zuvor auf Bildern gezeigt wurden, in einer großen Menge wiedererkennen. Dies könnte dabei helfen, Straftaten aufzuklären oder Straftäter zu ermitteln, erklärte Andrä.

