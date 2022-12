Polizei: Technischer Defekt als Auslöser für Dachstuhlbrand

Nach einem Dachstuhlbrand mit hohem Schaden in Niederbayern vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Ursache. Die Ermittler hätten bislang keine Hinweise auf eine absichtliche oder versehentliche Brandstiftung, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Brandermittler hätten den Ort des Brands in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) zuvor untersucht.

Bei dem Brand eines Nebengebäudes auf einem Bauernhof war am Dienstag den Angaben zufolge ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

