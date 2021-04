Polizei sucht nach verschwundener Schildkröte „Mike“

Nach dem Verschwinden einer etwa 60 Jahre alten griechischen Landschildkröte in Oberfranken ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Diebstahls. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Tier namens „Mike“ am Sonntag oder Montag aus seinem Gartengehege in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) verschwunden. Auf einen Diebstahl deute Stroh aus dem Holzhäuschen im Freien hin, das offenbar benutzt worden sei, um die Schildkröte herauszulocken, teilte die Polizei mit.

Die griechische Landschildkröte ist eine geschützte Tierart. Ihre Haltung muss deshalb in Bayern bei der jeweiligen Unteren Naturschutzbehörde gemeldet werden. Mit einem Chip versehen war das in Memmelsdorf nach rund 30 Jahren verschwundene Tier nach Angaben der Besitzerin aber nicht. Wie viel „Mike“ wert sei, wollte die Frau nach Angaben der Polizei nicht sagen.

