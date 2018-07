Polizei sucht nach vermisster Frau

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei im schwäbischen Landkreis Dillingen nach einer vermissten jungen Frau.

Die 27-Jährige werde seit Samstag vermisst, teilte die Polizei in Augsburg am Montag mit. Die Frau aus Holzheim war am Nachmittag mit einem Auto von zu Hause weggefahren und nicht wieder zurückgekehrt. Familienangehörige hatten ihren Wagen am Samstagabend verlassen neben einer Straße zwischen Aislingen und Lauingen gefunden. Von der 27-Jährigen selbst gebe es keine Spur.

Über zwei Tage suchten 150 Einsatzkräfte in der Nähe des abgestellten Autos nach der Vermissten. Mehrere Suchhunde und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Taucher der Feuerwehr und Wasserrettungskräfte suchten mit Booten in den nahe gelegenen Baggerseen – ohne Erfolg. Auch am Montag lief die Suche weiter. Die Vermisste ist 1,72 Meter groß und hat lange blonde Haare. „Es gibt keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen“, sagte ein Polizeisprecher in Augsburg. (lby)