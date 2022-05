Polizei sucht nach grün eingefärbte Einbrecher

Nach einem Einbruch in eine Bankfiliale in Niederbayern hat die Polizei vermutlich teilweise in grün eingefärbte Täter gesucht. Wie die Polizei am Montag berichtete, waren ein oder mehrere Einbrecher am frühen Samstagmorgen in die Bank in Kößlarn (Landkreis Passau) eingestiegen, um den Geldautomaten zu knacken.

Bei dem Aufbruch des Automaten löste dessen Sicherheitsvorkehrung aus, und das Bargeld wurde mit Farbe unbrauchbar gemacht. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter und das Einbruchswerkzeug durch die Farbkartusche „ebenfalls deutlich sichtbar mit grüner Farbe beschmutzt“ wurden. Die wertlose fünfstellige Beute ließen die Gauner jedenfalls am Tatort zurück.

Polizeibericht

