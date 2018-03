Polizei sucht mit Fernsehfahndung nach Juwelierräubern

Mit einem Beitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ (20.15 Uhr) fahndet die Polizei an diesem Mittwoch (28. März) nach Räubern, die ein Juweliergeschäft in Aschaffenburg überfallen hatten. Vor etwa zwei Wochen hatten die Täter nach Angaben der Polizei dort Angestellte bedroht, Reizgas versprüht und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet. Eine Mitarbeiterin wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, deren Hinweise zur Ergreifung der Täter führen könnten.

Pressemitteilung der Polizei