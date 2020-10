Polizei sucht mit Audio-Aufnahme nach Amok-Drohanrufer

Nach einer Amok-Drohung vor Staatsexamensprüfungen in Passau sucht die Polizei mit einer Audio-Aufnahme nach dem Anrufer. Der Einsatz zum Schutz der Studenten in der Dreiländerhalle Anfang September sei mit „nicht unerheblichen Kosten“ verbunden gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die bisherigen Ermittlungen seien erfolglos verlaufen. Die Polizei veröffentlichte daher den Audio-Mitschnitt des Anrufs beim Polizeinotruf.

Ein anonymer Anrufer hatte am frühen Morgen des ersten Prüfungstages für das juristische Staatsexamen von einer Telefonsäule aus gemeldet, dass ein Freund, der zuvor durch die Prüfungen gefallen war, eine Gewalttat verüben werde. Die Polizei sicherte daraufhin die Dreiländerhalle an mehreren Prüfungstagen und kontrollierte die Studenten an den Eingängen. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Link zum Audiomitschnitt