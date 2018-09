Polizei sucht Leichenteile einer langem Vermissten

Mehr als 30 Jahre nach dem Verschwinden einer damals 18-Jährigen aus Naila (Landkreis Hof) sucht die Polizei nach den sterblichen Überresten der Frau. Einsatzkräfte gruben am Samstag bei Marxgrün eine Straße auf. Dazu wurden der Straßenbelag und mehrere Schichten darunter abgetragen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Neuen Erkenntnissen zufolge könnte die Vermisste möglicherweise nicht weit entfernt von ihrem damaligen Wohnort vergraben worden sein. Die Frau ist seit dem 4. November 1986 verschwunden. Die Ermittler schlossen damals auch ein Verbrechen nicht aus.

Seit dem vergangenen Jahr arbeitet die Kriminalpolizei Hof zusammen mit der Staatsanwaltschaft den Angaben nach erneut intensiv an dem Fall. Zusammen mit Wissenschaftlern der Technischen Universität München und der bayerischen Denkmalschutzbehörde stießen die Ermittler mittels eines Bodenradars auf eine Auffälligkeit unter der Straße bei Marxgrün. Mit Hilfe eines auf den Geruch von Menschenknochen ausgebildeten Hundes grenzten die Beamten die Stelle auf wenige Meter ein.

Bei den Grabungsarbeiten am Samstag bis in die frühen Abendstunden konnte noch nichts für den Fall Relevantes gefunden werden. Bisher entstand eine bis zu drei Metern tiefe und ungefähr fünf Meter breite Grube. Über Nacht werden Polizisten die Baustelle überwachen. Am Sonntag werden die Grabungen fortgesetzt.