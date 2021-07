Polizei sucht Donau in Regensburg nach Mensch ab

Die Polizei hat in Regensburg nach einem Menschen in der Donau gesucht. Passanten sahen am Samstagmorgen einen Körper im Fluss treiben und wählten den Notruf, sagte ein Sprecher der Polizei. Mit einem Polizeihubschrauber und mehreren Booten sei die Wasseroberfläche abgesucht worden. Die Donau habe an dieser Stelle in Regensburg eine hohe Fließgeschwindigkeit. Nach etwa eineinhalb Stunden musste die Suche erfolglos abgebrochen werden. Die Beamten gehen von einem Unglück von einer unbekannten vermissten Person aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

