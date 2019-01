Die Polizei in der Oberpfalz sucht öffentlich nach einen Burgerdieb. Dieser soll in Weiden zwei Hamburger im Wert von vier Euro gestohlen haben, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Ein 16-Jähriger hatte das Fast Food am frühen Morgen gekauft und an einem öffentlichen Platz kurz abgelegt - dann war es plötzlich weg. Ein Bekannter des Käufers alarmierte die Beamten. Ein Sprecher kommentierte: Zumindest der Täter sei wohl satt geworden.